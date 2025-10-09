На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники начали выманивать данные россиян под предлогом замены домофона

МВД: мошенники под видом техников по домофонам похищают коды от «Госуслуг»
Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян для хищения пароля от «Госуслуг» под предлогом регистрации кода от нового домофона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники начали звонить гражданам и сообщать, что им якобы меняют домофон в подъезде. Они называют имя, фамилию и номер телефона мастера, который приедет и передаст новый ключ от домофона. Жертву убеждают, что дверь в подъезд можно открыть специальным кодом, который отправляют на телефон, а после — просят его назвать, чтобы «зарегистрироваться в системе». На самом деле этот код помогает мошенникам попасть в аккаунт «Госуслуг» гражданина.

В МВД призвали не сообщать никому любые коды или пароли, а также не доверять звонкам, даже если отображается знакомый номер или имя.

Накануне в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России рассказали, что мошенники могут не оставить жертву после похищения денег и продолжить эксплуатировать человека в своих преступных целях.

Ранее в ОП сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке.

