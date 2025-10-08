В ОП сообщили, что мошенники не стали меньше звонить после принятия закона о маркировке

Количество пострадавших от кибермошенников не уменьшается в виду того, что компании и индивидуальные предприниматели обходят требование закона об обязательной маркировке звонков. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров в беседе с ТАСС.

«... по анализу обращений и звонков, поступающих мне, в 40 процентах случаев с номеров мобильных и городских телефонов проходят звонки от мошенников. При этом растет количество номеров, предоставленных в аренду, что по сути вовлекает граждан в дальнейшую преступную деятельность, если в ходе звонка с этого номера происходит хищение денежных средств», — сказал член ОП.

По его словам, чаще всего требования о маркировке звонков обходят риелторские компании, агентства недвижимости, строительные компании, компании, обслуживающие туристическую деятельность, а также практически все индивидуальные предприниматели.

Он считает, что Минцифры необходимо проанализировать данный механизм и принять реальные меры по ужесточению прохождения подобного трафика звонков, в том числе за счет увеличения штрафов за нарушение требований закона.

С 1 сентября операторы связи обязаны предоставлять данные об источнике исходящих звонков, если они инициированы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. «Коммерсантъ» писал, что это требование привело к массовой блокировке всех звонков от коммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что маркировка звонков может привести к закрытию кол-центров в РФ.