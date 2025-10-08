На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московской квартире нашли младенца, его не спасли

В Новой Москве в квартире обнаружили новорожденного, его не спасли
Freepik.com

В квартире дома в Москве нашли ребенка, его не спасли. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Новой Москве. По данным следователей, младенец недавно родился. Информация о том, как его обнаружили, не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники СК РФ. По факту произошедшего проводится проверка, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Омской области женщину осудили за избиение младенца. Жительница села Юрьево заметила, что ее маленький сын открыл печку и испачкался сажей. Это ее разозлило, поэтому мать нанесла пострадавшему несколько ударов ногой.

Ребенок попал в больницу с переломами и другими повреждениями. Травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Суд приговорил родительницу к шести годам лишения свободы.

Ранее в Ташкенте местная жительница родила в метро.

