В Госдуме назвали вынужденной мерой идею обязательной отработки студентами-медиками

Принятие в первом чтении законопроекта об обязательных целевых договорах для бюджетников-медиков — вынужденная мера из-за отсутствия денег на социальную поддержку врачей. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, отметив, что число абитуриентов в медвузы снизится, но «провала» не будет.

«Мы поддержали в первом чтении концепцию. Мера вынужденная, в отсутствие дополнительных бюджетных средств на реальное повышение зарплат медикам и предоставление мер социальной поддержки. Количество желающих поступать в медвузы снизится. Но существующий «запас желающих» провалов не повлечет (как могло бы быть, например при введении такого механизма для педагогических вузов). Предложенная редакция сверхжесткая, без гарантий для целевиков. Будем вносить поправки», — сказал он.

8 октября Минздрав РФ предложил обязать всех поступивших в медвузы на бюджет не по целевому договору заключать его при обучении. Предполагается, что все студенты, поступившие на бюджетные места медицинских и фармацевтических направлений, должны будут в первый год заключить договор о целевом обучении. При этом студента, который нарушит условия договора — не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор — обяжут возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы.

В тот же день законопроект был принят Госдумой в первом чтении — «за» проголосовали 376 депутатов, один воздержался.

