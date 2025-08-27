В Госдуме назвали ключевое условие для введения распределения после вузов

Вводить распределение выпускников после вузов в России можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, хорошую зарплату, а также комфортные условия для жизни, включая развитую инфраструктуру. Об этом в беседе с НСН заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

Депутат согласилась с проблемой дефицита кадров во многих отраслях, особенно в регионах, отметив, что, в частности, сегодня сильно не хватает учителей, врачей, работников сферы культуры и так далее. На этом фоне введение распределения выглядит логично, но только если студент учился на бюджете, а не платил за учебу самостоятельно, подчеркнула Бессараб.

«С другой стороны, у нас совершенно потеряна инфраструктура, которая была при Советском Союзе. Молодой специалист приезжает, у него нет жилья, в селе нет дорог, детского сада, элементарных удобств. Возникает вопрос, а за что мы человека наказываем? За то, что он своим трудом поступил на бюджетное место? Это неправильно», — отметила парламентарий.

По ее мнению, нельзя просто ввести распределение выпускников вузов, не предусмотрев решение этих вопросов, причем начинать нужно с создания инфраструктуры для молодых специалистов. Как минимум, им необходимы жилье, детсад, школа, хороший транспорт и высокая зарплата. Во многих регионах реализовать все это вряд ли получится, считает депутат. Она предложила оценить условия в муниципалитетах, которые готовы принять работников по распределению, и предоставить им такую возможность на конкурсной основе в случае, если они обладают всеми перечисленными условиями.

Напомним, до этого Минздрав РФ предложил сделать все бюджетные места по основным программам высшего медицинского образования целевыми, а также обязать медиков-целевиков платить компенсацию в трехкратном размере за отказ от отработки.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, комментируя ситуацию в беседе с «Газетой.Ru», поддержал инициативу ведомства, заявив, что считает справедливой идею о выплате трехкратного размера стоимости обучения в случае отказа от работы в госбольнице. Он подчеркнул, что эта инициатива не должна ограничиваться только медиками, отметив, что похожая проблема существует с учителями и другими специальностями, которые нужны государству.

Ранее 90% школьников в РФ выступили за распределение после вузов.