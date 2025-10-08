«Важен настрой»: россиянам рассказали, как просыпаться бодрыми

У людей, которые долго ходят сонными по утрам, как правило, долго выводится мелатонин (гормон сна). Однако, ощущение бодрости зависит не только от физиологии, но и от психологии. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

«Если вы хотите высыпаться, то помните, что важно не только количество часов, но и настрой, с которым вы засыпаете. Особенно если у вас долго синтезируется мелатонин, то вам нужно максимально рано убирать гаджеты и заканчивать дела. Чтобы организм успел переключиться с симпатической системы на парасимпатическую», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, необходимо проветривать помещение, следить за удобством постели и отказаться от плотных приемов пищи на ночь.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого говорила, что кофе — не самый лучший способ побороть утреннюю сонливость, поскольку эффект от него краткосрочный, а со временем возникает привыкание.

Она посоветовала находить утром время для физической активности. Легкие физические нагрузки активизируют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение и подают сигнал мозгу: «Время для активности», пояснила врач.

Ранее россиянам назвали продукты, которые помогут быстро взбодриться утром.