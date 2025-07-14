Врач: кофе — не лучший способ взбодриться утром

Кофе — не самый лучший способ побороть утреннюю сонливость, поскольку эффект от него краткосрочный, а со временем возникает привыкание. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

«Могут развиться и побочные эффекты — тахикардия, головные боли, нарушение сна. Поэтому злоупотреблять напитком не стоит, лучше взять за привычку получать заряд бодрости и из других источников», — сказала специалист.

Она отметила, что один из лучших источников бодрости — дневной свет. Даже в пасмурную погоду он помогает снизить выработку мелатонина — гормона сна.

По ее словам, утром стоит открывать шторы, а еще лучше — выходить на улицу, хотя бы на 10 минут после пробуждения.

Она также посоветовала находить утром время для физической активности. Легкие физические нагрузки активизируют работу сердечно-сосудистой системы, улучшают кровообращение и подают сигнал мозгу: «Время для активности», пояснила врач.

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