Врач назвала продукты, которые помогут быстро взбодриться утром

Цельнозерновые каши, в которых содержится большое количество витаминов группы В, помогут быстро взбодриться утром и зарядиться энергией на целый день. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, после пробуждения прежде всего важно выпить стакан чистой воды, чтобы запустить работу желудка и ускорить метаболизм. Получить заряд бодрости также помогут белковые продукты, например натуральный йогурт без добавок и сахара, куриные яйца. Кроме того, врач посоветовала добавлять к завтраку 20–30 г орехов, которые насытят организм и помогут ему быстрее проснуться.

«Еще один способ взбодриться — съесть фрукт, богатый витамином С. К примеру, это может быть апельсин или грейпфрут. Из этих продуктов хорошо делать по утрам свежевыжатые соки, но их лучше разбавлять водой, чтобы они не были слишком концентрированными», — добавила Писарева.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого говорил, что проветривание спальни поможет почувствовать себя утром по-настоящему бодрым. По его словам, важен также правильный режим и ритуалы. В список ритуалов он внес постепенное пробуждение, небольшую физическую активность, стакан воды и завтрак.

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