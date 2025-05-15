На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала продукты, которые помогут быстро взбодриться утром

Врач Писарева: цельнозерновые каши помогут быстро взбодриться утром
close
Shutterstock

Цельнозерновые каши, в которых содержится большое количество витаминов группы В, помогут быстро взбодриться утром и зарядиться энергией на целый день. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, после пробуждения прежде всего важно выпить стакан чистой воды, чтобы запустить работу желудка и ускорить метаболизм. Получить заряд бодрости также помогут белковые продукты, например натуральный йогурт без добавок и сахара, куриные яйца. Кроме того, врач посоветовала добавлять к завтраку 20–30 г орехов, которые насытят организм и помогут ему быстрее проснуться.

«Еще один способ взбодриться — съесть фрукт, богатый витамином С. К примеру, это может быть апельсин или грейпфрут. Из этих продуктов хорошо делать по утрам свежевыжатые соки, но их лучше разбавлять водой, чтобы они не были слишком концентрированными», — добавила Писарева.

Врач-невролог Владимир Мартынов до этого говорил, что проветривание спальни поможет почувствовать себя утром по-настоящему бодрым. По его словам, важен также правильный режим и ритуалы. В список ритуалов он внес постепенное пробуждение, небольшую физическую активность, стакан воды и завтрак.

Ранее врач рассказала, как добиться весенней бодрости с помощью питания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами