Врач назвала привычки, которые вредят здоровью мозга

Врач Дмитренко: умственное бездействие вредит здоровью мозга
Shutterstock

Физическое и умственное бездействие является одной из главных привычек, которые вредят когнитивным функциям и здоровью мозга. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-невролог Екатерина Дмитренко.

«Недостаток физической активности ведет к нарушению обмена веществ, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на мозге. Применение простых упражнений и умственных задач в повседневной жизни может значительно улучшить когнитивные функции», — предупредила врач.

По ее словам, проблемы с памятью могут спровоцировать многозадачность и плохой сон. Кроме того, опасной является привычка громко слушать музыку — она негативно влияет на слух и, как следствие, на состояние мозга. Дмитренко отметила, что ухудшить концентрацию способно и чрезмерное использование медиа-пространств и социальных сетей.

Врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин до этого рассказал «Газете.Ru», что для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7–8 тыс. шагов в день. Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе.

Ранее сообщалось, что в мозге обнаружен новый механизм развития болезни Альцгеймера.

