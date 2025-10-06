проект

Россиянам рассказали, сколько нужно ходить для здоровья сердца и мозга

Врач Гурин: для здоровья сердца и мозга достаточно делать 7–8 тыс. шагов в день

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7–8 тыс. шагов в день, рассказал «Газете.Ru» врач, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

«Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе. Именно эта цифра считается «золотым стандартом» для поддержания базового здоровья. Важна не только цифра, но и темп. 30 минут быстрой ходьбы (когда вы немного запыхались, но можете спокойно говорить) часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 тыс. шагов», — рассказал Гурин.

По словам врача, у людей, делающих около 4 000 шагов в день, риск смерти от всех причин уже значительно снижается по сравнению с теми, кто ведет полностью сидячий образ жизни (2 000–3 000 шагов).

«При этом знаменитые «10 000 шагов» — это красивый маркетинговый ход (родом из Японской кампании 1960-х годов по продаже шагомера под названием «manpo-kei», что и переводится как «измеритель 10 000 шагов»), а не научно обоснованная норма (хотя идея о пользе для здоровья ежедневной планомерной нагрузки гораздо выше, чем в режиме «рваных» тренировок – оказалась абсолютно верной). Современные исследования дают более гибкий подход», – заключила Гурин.

