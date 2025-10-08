Daily Mail: крокодил в Индии напал на женщину, купавшуюся в реке

В Индии крокодил утащил женщину, купавшуюся в реке, пишет Daily Mail.

В индийском штате Одиша, в районе Джаджпур, 57-летняя женщина, Судамини Махала, была атакована крокодилом, когда стирала одежду и купалась в реке Харасрота.

По словам свидетелей, гигантская рептилия внезапно набросилась на женщину и затянула ее в глубокий поток реки. Местные жители, находившиеся на берегу и на ближайшем мосту, пытались спасти индианку, крича и бросаясь в воду, но крокодил оказался слишком сильным.

«Мы видели, как крокодил тащит женщину, и попытались прыгнуть в реку, но все наши усилия были тщетны», — рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и полиции, которые начали поисковую операцию. Пока официальные лица не дали информации о результатах поисков, местные жители предупреждают об опасности купания в этой реке, где крокодилы появляются регулярно.

По словам полиции, такие нападения в регионе не редкость: река Харасрота известна своими популяциями крупных пресмыкающихся, и местные жители стараются избегать купания в ней, особенно в одиночку.

