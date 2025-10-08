На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Индии крокодил утащил женщину, купавшуюся в реке

Daily Mail: крокодил в Индии напал на женщину, купавшуюся в реке
close
Depositphotos

В Индии крокодил утащил женщину, купавшуюся в реке, пишет Daily Mail.

В индийском штате Одиша, в районе Джаджпур, 57-летняя женщина, Судамини Махала, была атакована крокодилом, когда стирала одежду и купалась в реке Харасрота.

По словам свидетелей, гигантская рептилия внезапно набросилась на женщину и затянула ее в глубокий поток реки. Местные жители, находившиеся на берегу и на ближайшем мосту, пытались спасти индианку, крича и бросаясь в воду, но крокодил оказался слишком сильным.

«Мы видели, как крокодил тащит женщину, и попытались прыгнуть в реку, но все наши усилия были тщетны», — рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы и полиции, которые начали поисковую операцию. Пока официальные лица не дали информации о результатах поисков, местные жители предупреждают об опасности купания в этой реке, где крокодилы появляются регулярно.

По словам полиции, такие нападения в регионе не редкость: река Харасрота известна своими популяциями крупных пресмыкающихся, и местные жители стараются избегать купания в ней, особенно в одиночку.

Ранее в Таиланде львица сбежала из дома и напала на 11-летнего мальчика.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами