Львица сбежала из дома и напала на 11-летнего мальчика

В Таиланде сбежавшая из дома львица напала на школьника
ViralPress

Годовалая львица в Таиланде, содержавшаяся незаконно в частном доме, вырвалась из цепей и напала на 11-летнего мальчика, пишет Daily Mail.

Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда животное выскочило на жилую улицу, вызвав панику среди местных жителей. Дети попытались убежать, но львица догнала одного из них — Артита Нуангнуи — и повалила его на землю, нанеся тяжелые раны.

На помощь мальчику бросился 43-летний сосед Саравут Токаео. Мужчина не растерялся — он подбежал и несколько раз ударил хищника по голове, пока тот не отпустил ребенка. И Артит, и его защитник получили травмы, но остались живы. После нападения лев вернулся к своему владельцу, 32-летней Паринье Паркпум, которая поспешила увести животное.

На следующий день на место прибыли сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений Таиланда. Львица была усыплена и доставлена на ветеринарное обследование. Владелице предъявили обвинение по статье 15 Закона о сохранении дикой природы — за нарушение правил содержания опасных животных. Нарушение карается штрафом до $1300 и шестью месяцами тюрьмы.

Паринья признала вину, извинилась перед пострадавшими и пообещала оплатить все медицинские расходы. Она объяснила, что не заметила, как оборвалась цепь, удерживавшая льва.

«Этот несчастный случай полностью моя вина», — сказала женщина.

По словам местных жителей, львица уже дважды ранее убегала из дома, но тогда нападений не было.

Ранее в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его.

