Уфимец решил проверить мощность пылесоса задним проходом и попал в больницу

В Уфе мужчина решил проверить мощность пылесоса задним проходом и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось с того, что местный житель решил проверить мощность всасывания своего пылесоса. Для этого он приложил трубу устройства к заднему проходу. Сначала процедура проходила аккуратно, но затем произошло затягивание, причинившее мужчине боль.

В результате пострадавший был вынужден стоя доехать до медицинского учреждения. Врачи провели операцию, в ходе которой инородный предмет был извлечен.

До этого в Подмосковье из прямой кишки мужчины извлекли крупную луковицу. Как овощ попал в прямую кишку, экспериментатор рассказывать отказался.

Ранее петербуржец засунул в задний проход дезодорант и попал в больницу через три дня.