На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уфимец решил проверить мощность пылесоса задним проходом и попал в больницу

Baza: в Уфе из заднего прохода мужчины достали трубу пылесоса
close
Depositphotos

В Уфе мужчина решил проверить мощность пылесоса задним проходом и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Все началось с того, что местный житель решил проверить мощность всасывания своего пылесоса. Для этого он приложил трубу устройства к заднему проходу. Сначала процедура проходила аккуратно, но затем произошло затягивание, причинившее мужчине боль.

В результате пострадавший был вынужден стоя доехать до медицинского учреждения. Врачи провели операцию, в ходе которой инородный предмет был извлечен.

До этого в Подмосковье из прямой кишки мужчины извлекли крупную луковицу. Как овощ попал в прямую кишку, экспериментатор рассказывать отказался.

Ранее петербуржец засунул в задний проход дезодорант и попал в больницу через три дня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами