В Подмосковье врачи спасли мужчину с овощем в прямой кишке

В Подмосковье из прямой кишки мужчины извлекли крупную луковицу
В Подмосковье мужчина попал в больницу с луковицей в прямой кишке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Медики скорой прибыли на вызов к 48-летнему мужчине, который жаловался на боли и спазмы в заднем проходе. Специалисты направили его в больницу, где после обследования выяснилось, что в прямой кишке у пациента застряла десятисантиметровая луковица.

«Как овощ попал в прямую кишку, экспериментатор рассказывать отказался», – сообщается в публикации.

По словам врачей, если бы мужчина не обратился за помощью, инородный предмет мог бы вызвать разрыв стенки кишечника и возникновение инфекции.

Специалисты медучреждения достали луковицу. На данный момент жизни мужчины ничто не угрожает, вскоре его выпишут.

До этого в Ленобласти 21-летний мужчина засунул себе в задний проход дезодорант ради развлечения, так как заскучал. Он попытался вытащить инородный предмет самостоятельно, но сделать это не получилось, через три дня он обратился к медикам. Пациентку ампутировали кишку.

Ранее в Уфе девушка попала в больницу из-за застрявшего в заднем проходе надкусанного огурца.

