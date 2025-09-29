В Подмосковье врачи спасли мужчину с овощем в прямой кишке

В Подмосковье мужчина попал в больницу с луковицей в прямой кишке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Медики скорой прибыли на вызов к 48-летнему мужчине, который жаловался на боли и спазмы в заднем проходе. Специалисты направили его в больницу, где после обследования выяснилось, что в прямой кишке у пациента застряла десятисантиметровая луковица.
«Как овощ попал в прямую кишку, экспериментатор рассказывать отказался», – сообщается в публикации.
По словам врачей, если бы мужчина не обратился за помощью, инородный предмет мог бы вызвать разрыв стенки кишечника и возникновение инфекции.
Специалисты медучреждения достали луковицу. На данный момент жизни мужчины ничто не угрожает, вскоре его выпишут.
До этого в Ленобласти 21-летний мужчина засунул себе в задний проход дезодорант ради развлечения, так как заскучал. Он попытался вытащить инородный предмет самостоятельно, но сделать это не получилось, через три дня он обратился к медикам. Пациентку ампутировали кишку.
Ранее в Уфе девушка попала в больницу из-за застрявшего в заднем проходе надкусанного огурца.