На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербуржец засунул в задний проход дезодорант и попал в больницу через три дня

Mash: в Ленобласти мужчина вставил себе в задний проход дезодорант
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Врачи Ленобласти спасли 21-летнего мужчину, который засунул себе в задний проход дезодорант. Об этом сообщает Mash.

Как рассказал сам молодой человек, он сделал это ради развлечения, так как заскучал.

«Веселее не стало – попытался вытащить, не получилось», – сообщается в публикации.

Тем не менее, мужчина не сразу обратился к медикам. В течение трех дней он ходил с инородным предметом в прямой кишке и, когда почувствовал сильную боль, вызвал скорую помощь.

В больнице у него диагностировали некроз тканей. В результате ему ампутировали кишку. Ему установили калоприемник.

До этого в Уфе девушка попала в больницу после соития с возлюбленным. Как рассказал ее партнер, вечером они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина засунул ей в задний проход крупный огурец, но извлечь его самостоятельно пара не смогла. Специалистам удалось достать овощ.

Ранее в Петербурге из заднего прохода мужчины извлекли инородный предмет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами