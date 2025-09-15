Петербуржец засунул в задний проход дезодорант и попал в больницу через три дня

Mash: в Ленобласти мужчина вставил себе в задний проход дезодорант

Врачи Ленобласти спасли 21-летнего мужчину, который засунул себе в задний проход дезодорант. Об этом сообщает Mash.

Как рассказал сам молодой человек, он сделал это ради развлечения, так как заскучал.

«Веселее не стало – попытался вытащить, не получилось», – сообщается в публикации.

Тем не менее, мужчина не сразу обратился к медикам. В течение трех дней он ходил с инородным предметом в прямой кишке и, когда почувствовал сильную боль, вызвал скорую помощь.

В больнице у него диагностировали некроз тканей. В результате ему ампутировали кишку. Ему установили калоприемник.

До этого в Уфе девушка попала в больницу после соития с возлюбленным. Как рассказал ее партнер, вечером они были в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина засунул ей в задний проход крупный огурец, но извлечь его самостоятельно пара не смогла. Специалистам удалось достать овощ.

Ранее в Петербурге из заднего прохода мужчины извлекли инородный предмет.