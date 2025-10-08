На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Севастополе агент СБУ получил 15 лет за подготовку теракта

ФСБ: житель Севастополя осужден на 15 лет тюрьмы за попытку подрыва моста
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Севастополе вынесли приговор местному жителю, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина готовил подрыв железнодорожного моста в Севастопольском регионе.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.

В итоге подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения осужденному назначен год ограничения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как уточнили в ведомстве, при вынесении решения суд также учел уже назначенное наказание по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.

До этого в поселке Верхнеднепровский Смоленской области сотрудники полиции предотвратили попытку поджога административного здания и задержали женщину.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами