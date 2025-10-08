В Севастополе агент СБУ получил 15 лет за подготовку теракта

В Севастополе вынесли приговор местному жителю, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Мужчина готовил подрыв железнодорожного моста в Севастопольском регионе.
Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.
В итоге подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения осужденному назначен год ограничения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей.
Как уточнили в ведомстве, при вынесении решения суд также учел уже назначенное наказание по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.
До этого в поселке Верхнеднепровский Смоленской области сотрудники полиции предотвратили попытку поджога административного здания и задержали женщину.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.