В Севастополе агент СБУ получил 15 лет за подготовку теракта

ФСБ: житель Севастополя осужден на 15 лет тюрьмы за попытку подрыва моста

В Севастополе вынесли приговор местному жителю, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Мужчина готовил подрыв железнодорожного моста в Севастопольском регионе.

Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в государственной измене и приготовлении к совершению террористического акта.

В итоге подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. После освобождения осужденному назначен год ограничения свободы и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Как уточнили в ведомстве, при вынесении решения суд также учел уже назначенное наказание по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ и устройств.

До этого в поселке Верхнеднепровский Смоленской области сотрудники полиции предотвратили попытку поджога административного здания и задержали женщину.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания диверсанта, взорвавшего авто в Подмосковье.