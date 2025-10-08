На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские туристы, застрявшие в Анталье, вылетели в Москву

РИА Новости: самолет с застрявшими в Анталье туристами вылетел в Москву
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Самолет с российскими туристами, вылет которого был отложен со вторника, отправился в Москву из турецкой Антальи. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, сотни российских туристов не смогли вылететь во вторник из Антальи в Москву и Санкт-Петербург. Их заселили в отель и наутро снова доставили в аэропорт. При этом туристам предложили сдать покупки в дьюти-фри, перепройти паспортный контроль и получить багаж обратно.

Борт в Москву вылетел утром 8 октября. На среду запланированы еще несколько рейсов, которые доставят людей в Москву и Санкт-Петербург.

29 сентября около ста туристов более шести часов не могли вылететь из Бодрума в Минводы.

По данным журналистов, рейс авиакомпании Red Wings, запланированный на 13:00 часов, так и не состоялся. По словам пассажиров, спустя четыре часа ожидания им выдали лишь бутылку воды, причины задержки при этом не объяснили. Туроператоры также не смогли прояснить ситуацию — в авиакомпании не отвечали на звонки.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Турцию.

