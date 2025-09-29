На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Около ста туристов более шести часов не могут вылететь из Бодрума в Минводы

Mash: около ста российских туристов шесть часов ждут вылета из Бодрума в Минводы
Telegram-канал Mash

Около ста российских туристов уже более шести часов ожидают вылета из Бодрума в Минеральные Воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, рейс авиакомпании Red Wings, запланированный на 13:00, так и не состоялся. По словам пассажиров, спустя четыре часа ожидания им выдали лишь бутылку воды, причины задержки при этом не объяснили. Туроператоры также не смогли прояснить ситуацию — в авиакомпании не отвечают на звонки.

В аэропорту Бодрума заявили, что помочь ничем не могут. На онлайн-табло Минеральных Вод рейс значится с прибытием в 21:00, однако вылетающим сообщили лишь о проверке самолета, при этом возле борта никого нет.

Вечером 24 сентября в Шереметьево при рулении задели друг друга два пассажирских самолета — российский Superjet 100, направлявшийся в Санкт-Петербург, и китайский Airbus A330, прилетевший из Пекина. На борту находились в общей сложности несколько сотен пассажиров, но обошлось без пострадавших. Для расследования инцидента Росавиация сформировала комиссию, которую возглавил замглавы агентства Андрей Потемкин.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пассажиры устроили бунт из-за задержки самолета в Турцию.

