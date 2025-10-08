На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Румынии на НПЗ произошла авария с утечкой аммиака

На нефтезаводе Rompetrol в Румынии произошла утечка аммиака
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Нэводарь (уезд Констанца) на востоке Румынии произошла авария с утечкой аммиака. Об этом сообщили в Национальной инспекции по охране окружающей среды страны.

Проверка оборудования на заводе проводилась с 9 сентября по 6 октября после жалоб на резкий запах вблизи предприятия.

Инспекция установила, что утечка аммиака из охлаждающей системы произошла, предположительно, в июле. Помимо этого были зафиксированы неконтролируемые выбросы опасных веществ в атмосферу и почву. В связи с инцидентом инспекторы распорядились закрыть холодильную установку завода на 72 часа для устранения утечки.

Руководство НПЗ, принадлежащего компании Rompetrol, оштрафуют на сумму до 500 тыс. румынских леев (около $114 тыс.) за нарушение экологических норм.

В сентябре авария произошла на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония — Анхальт. Инцидент случился при проведении технических работ. В полиции сообщали об утечке опасных веществ на территории предприятия. Пострадали четыре человека.

Ранее немецкий город накрыло желтое облако после пожара на заводе.

