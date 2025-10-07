На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Немецкий город накрыло желтое облако после пожара на заводе

Bild: немецкий город Ашаффенбург накрыло желтое облако после аварии на заводе
Shutterstock/FOTODOM

Город Ашаффенбург в Германии накрыло желтое облако после пожара, который произошел на гальваническом заводе в Майнашаффе. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, облако появилось из-за химической реакции, которая произошла после того, как в ванну с кислотой упала металлическая деталь. Инцидент привел к пожару, в результате которого пострадал один человек.

В настоящее время в Ашаффенбурге объявлен чрезвычайный уровень опасности. Для ликвидации последствий возгорания привлекли порядка 150 пожарных. Предполагается, что операция по устранению загрязняющих веществ займет много времени.

В сентябре авария произошла на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония — Анхальт. Инцидент случился при проведении технических работ. В полиции сообщали об утечке опасных веществ на территории предприятия. Пострадали четыре человека.

Ранее появились подробности о замеченных над аэропортом Мюнхена дронах.

