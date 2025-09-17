На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии произошла авария на химзаводе

Bild: четыре человека пострадали в аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в ФРГ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Четыре человека пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония — Анхальт в Германии. Об этом пишет Bild.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (06:00 по мск) при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.

Сейчас двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших — санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.

Сообщается, что угрозы населению из-за инцидента не возникло. Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.

До этого в пяти районах Испании был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе с хлором. Жителей призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами.

Ранее крупнейший завод Heineken во Франции эвакуировали из-за утечки аммиака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами