В Германии произошла авария на химзаводе

Bild: четыре человека пострадали в аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в ФРГ

Четыре человека пострадали при аварии на химзаводе Romonta в Амсдорфе в земле Саксония — Анхальт в Германии. Об этом пишет Bild.

Еще одного пострадавшего спасти не удалось. Инцидент произошел около 05:00 по местному времени (06:00 по мск) при проведении технических работ. В полиции сообщили об утечке опасных веществ на территории предприятия.

Сейчас двое сотрудников предприятия проходят лечение в больнице. Другие двое пострадавших — санитары, проводившие спасательные работы. Какие травмы они получили, не уточняется. Причина происшествия устанавливается, сотрудники завода связывают его с реакцией растворителей.

Сообщается, что угрозы населению из-за инцидента не возникло. Romonta является крупнейшим в мире производителем минерального воска, который используется для создания крема для обуви и мастики.

До этого в пяти районах Испании был объявлен режим ЧС из-за пожара на складе с хлором. Жителей призвали не выходить на улицу, держать двери и окна закрытыми и не пользоваться кондиционерами.

Ранее крупнейший завод Heineken во Франции эвакуировали из-за утечки аммиака.