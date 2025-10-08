В Москве пройдет международный турнир по муайтай «Кубок Дружбы»

«Кубок дружбы» по муайтай соберет в Москве спортсменов из шести стран

В московском универсальном спортивном зале «Дружба» 16 октября пройдет международный турнир по муайтай среди профессионалов — «Кубок дружбы». Об этом сообщили организаторы турнира.

Мероприятие объединит сильнейших бойцов из России, Таиланда, Франции, Ирана, Египта и Турции. Накануне турнира, 15 октября, состоится пресс-конференция с участием президента Федерации муайтай России и директора оргкомитета АНО «Оргкомитет «Всемирные игры дружбы» Дмитрия Путилина, а также многократного чемпиона мира по муайтай и кикбоксингу, двукратного победителя Гран-при К-1 World МАХ Сомбата Банчамека, известного как Buakaw (Буакав).

«Мы хотим сделать «Кубок дружбы» по муайтай долгосрочным. Изначально задуманный как двухэтапное соревнование, турнир стартует 16 октября в легендарных Лужниках, в спортивном комплексе «Дружба». Ответный этап пройдет в Таиланде в марте следующего года», — отметил Путилин.

По его словам, в дальнейшем планируется совместно с Международной федерацией муайтай расширить географию турнира и провести этапы в разных странах мира.

«Этот уникальный турнир призван сплотить спортсменов разных стран. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события. Это не просто турнир, это праздник спорта, дружбы и единства», — подчеркнул он.

В рамках турнира состоятся девять поединков с участием ведущих мировых мастеров муайтай, матчевая встреча между российскими и тайскими командами, а также бои за титулы чемпиона мира и Европы по версии WMC (World Muaythai Council, Всемирного совета муайтай).

За мировой титул сразятся российский спортсмен, возглавляющий рейтинг мировой лиги ONE FC, чемпион мира по версии WMC Бейбулат Исаев и чемпион Азии и Африки из Египта Ибрагим Эльсави.

За титул чемпиона Европы поборются трехкратный чемпион мира и триумфатор Всемирных игр Константин Шахтарин из России и чемпион Франции по кикбоксингу и муайтай Джоао «Брайтон» Мейбл.

Выступивший амбассадором турнира Банчамек назвал Москву одним из самых привлекательных городов мира.

«Теперь убедился в этом лично! Отметил для себя не только красоту города, но и гостеприимство москвичей. С удовольствием вернусь сюда в октябре, где будем наблюдать за боями лучших бойцов мира», — рассказал он.