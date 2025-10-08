На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали достойный размер пенсии

SuperJob: россияне считают достойной пенсией почти 50 тыс. рублей в месяц
Depositphotos

Россияне в среднем считают достойным уровень пенсионного дохода 49,8 тыс. рублей в месяц. Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob, результаты опроса которого оказались в распоряжении РБК.

Исследование провели с 8 сентября по 6 октября 2025 года. В нем участвовали 1600 человек из 447 населенных пунктов России. Наиболее высокие ожидания зафиксированы среди жителей Москвы, тогда как менее требовательными оказались опрошенные из Астрахани и Ярославля.

Размер желаемой пенсии также зависит от возраста. Граждане старше 45 лет считают достойной сумму около 50,8 тыс. рублей, молодые люди до 35 лет — 48,3 тыс., а участники опроса от 35 до 45 лет — 51,5 тысячи. Женщины в среднем назвали чуть меньшую сумму, чем мужчины — 49,4 тыс. против 50,3 тыс. рублей.

Респонденты с высшим образованием ожидают пенсию около 51,2 тыс. рублей, со средним профессиональным — 50,1 тыс. Россияне с доходом свыше 100 тыс. рублей в месяц считают достойной пенсию на уровне 52,1 тыс., а те, кто зарабатывает до 50 тыс., ограничились суммой в 47,2 тыс. рублей.

Лидером рейтинга по пенсионным ожиданиям стала Москва — жители столицы считают достойной сумму 52,5 тыс. рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (51,9 тыс.), Хабаровск (50,1 тыс.), Тюмень (49,5 тыс.) и Владивосток (49,4 тыс.).

При этом, по данным Росстата, средняя пенсия в стране на 1 августа 2025 года составляла 23,5 тыс. рублей. Перерасчет пенсий проводится дважды в год — в январе и августе, с учетом новых трудовых баллов.

Ранее в Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию.

