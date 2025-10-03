На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали пять главных способов увеличить пенсию

Россияне могут воспользоваться как минимум пятью способами для увеличения пенсионных выплат. Первое, что для этого следует сделать – взять под контроль учет трудового стажа и пенсионных взносов, чтобы исключить ошибки, рассказал RT глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Зачастую при попытке проконтролировать этот вопрос, граждане выясняют, что при начислении выплат им учтены не все периоды работы, поэтому приходится предоставлять архивные справки и копии трудовых договоров. Здесь же следует заодно проверить, учитывались ли периоды, когда гражданин ухаживал за детьми или престарелыми родственниками – за это тоже должны начисляться пенсионные баллы, подчеркнул депутат.

Второй способ повысить пенсию – это выбрать наиболее выгодный фонд и управление накоплениями, отметил Гаврилов. Так, часто негосударственные фонды предлагают более выгодные условия, но важно, чтобы они были надежны, имели лицензию Центробанка и положительную историю.

«Если вы участник накопительной пенсионной системы, важно внимательно подходить к выбору организации, где находятся ваши средства, — посоветовал он. — Средства можно передать как в Социальный фонд России, так и в негосударственный пенсионный фонд».

Если контролировать накопления и грамотно ими управлять, то это может существенно сказаться на размере будущих выплат, подчеркнул парламентарий.

Третьим шагом для повышения пенсии он назвал возможность срочной пенсионной выплаты. Это позволяет получить накопленные деньги за короткий срок. При такой схеме выплаты распределяются на десять лет минимум, а размер ежемесячных выплат значительно возрастает. Это доступно тем, кто делал добровольные взносы, участвовал в программе госфинансирования или формировал накопления из маткапитала, отметил Гаврилов.

Четвертый способ – это докупка пенсионных баллов, а пятый как раз перевод средств маткапитала в пользу накопительной пенсии, отметил депутат. Последний механизм доступен только женщинам – он позволяет значительно увеличить будущие выплаты, заключил парламентарий.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в России нужно повысить страховые пенсии по старости минимум до 35 тыс. рублей. Он подчеркнул, что в современных реалиях это позволит повысить уровень жизни людей пожилого возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию. Он добавил, что в России проживает почти 41 млн пенсионеров, в том числе 8 млн продолжают работать. Неработающие пенсионеры в среднем получают от государства страховые выплаты в размере 25,8 тыс. рублей в месяц, работающие — около 22,1 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме объяснили, у кого из россиян вырастут пенсии до конца 2025 года.

