На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онищенко объяснил невозможность переноса начала уроков в школах на 9:00

Онищенко: перенос уроков в школах на 9:00 не учитывает рабочий график родителей
close
РИА «Новости»

Перенос начала школьных занятий на 9:00 невозможен из-за необходимости учитывать рабочий график родителей учащихся. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам академика, полчаса разницы не оказывают существенного влияния на продуктивность детей, но создают серьезные организационные сложности.

«Почему в 8:30 утра? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу», — пояснил Онищенко.

Онищенко также отметил, что изменение графика потребует пересмотра расписания второй смены и затронет всю образовательную систему.

1 октября группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила изменить расписание школьных занятий. Документ предполагает перенос начала уроков на 9:00 и закрепление пятидневной учебной недели в школах.

Ранее учитель оценил идею перенести начало учебного дня в школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами