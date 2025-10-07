Онищенко объяснил невозможность переноса начала уроков в школах на 9:00

Онищенко: перенос уроков в школах на 9:00 не учитывает рабочий график родителей

Перенос начала школьных занятий на 9:00 невозможен из-за необходимости учитывать рабочий график родителей учащихся. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам академика, полчаса разницы не оказывают существенного влияния на продуктивность детей, но создают серьезные организационные сложности.

«Почему в 8:30 утра? Сегодня в Москве детей в школы сопровождают родители, а вот теперь представьте: в девять часов начинается день, значит, мама должна привести ребенка в школу и успеть на работу», — пояснил Онищенко.

Онищенко также отметил, что изменение графика потребует пересмотра расписания второй смены и затронет всю образовательную систему.

1 октября группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложила изменить расписание школьных занятий. Документ предполагает перенос начала уроков на 9:00 и закрепление пятидневной учебной недели в школах.

