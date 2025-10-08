Грета Тунберг заявила о пытках в израильской тюрьме

Тунберг заявила, что ее и других активистов флотилии «Сумуд» пытали в Израиле

Участницу экологического движения из Швеции Грету Тунберг и других активистов флотилии «Сумуд» подвергали пыткам в израильской тюрьме. Об этом правозащитница заявила на пресс-конференции в Стокгольме, передает Reuters.

Тунберг отказалась вдаваться в подробности. По словам активистки, во время нахождения в тюрьме ей не давали чистую воду, а остальным задержанным не предоставляли жизненно необходимых лекарств.

К 3 октября Израиль перехватил порядка 40 судов «Сумуд», которые направлялись с гуманитарной миссией в сектор Газа. Один корабль был протаранен, другие атакованы водометами. Активистов на борту задержали, среди них была Грета Тунберг. Это стало ее второй попыткой прорвать блокаду Газы, в прошлый раз ее тоже задержали и депортировали.

6 октября министерство иностранных дел Израиля сообщило о высылке в Грецию и Словакию 171 активиста международной флотилии, в том числе и Тунберг. Представители израильского МИД подчеркнули, что «все без исключения законные права участников данной пиар-акции были соблюдены в полном объеме».

Ранее появились первые фото Греты Тунберг после депортации из Израиля.