Появились первые фото Греты Тунберг после депортации из Израиля

Reuters: опубликованы первые снимки Греты Тунберг после депортации из Израиля
Israel Foreign Ministry/Reuters

Появились первые фото активистки Греты Тунберг после депортации из Израиля. Их публикует Reuters.

Как пишет агентство, один из активистов, Хазвани Хелми, гражданин Малайзии, стал свидетелем жестокого обращения с Тунберг. По его словам, ее толкали и заставляли носить израильский флаг.

«Это была катастрофа. Они обращались с нами как с животными», — сказал Хелми.

Он также заявил, что задержанным не давали ни чистой еды, ни воды, а лекарства и вещи конфисковывали.

6 сентября стало известно, что власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа, среди них была и Грета Тунберг.

В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что среди активистов находятся выходцы из разных стран. Среди них — Греция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция. Польша и Германия. Кроме того, сообщается, что в составе экипажа флотилии также находились граждане Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».

Война в Газе
