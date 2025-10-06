Появились первые фото Греты Тунберг после депортации из Израиля

Появились первые фото активистки Греты Тунберг после депортации из Израиля. Их публикует Reuters.

Как пишет агентство, один из активистов, Хазвани Хелми, гражданин Малайзии, стал свидетелем жестокого обращения с Тунберг. По его словам, ее толкали и заставляли носить израильский флаг.

«Это была катастрофа. Они обращались с нами как с животными», — сказал Хелми.

Он также заявил, что задержанным не давали ни чистой еды, ни воды, а лекарства и вещи конфисковывали.

6 сентября стало известно, что власти Израиля депортировали еще 171 человека, задержанного при перехвате флотилии «Сумуд» на пути в сектор Газа, среди них была и Грета Тунберг.

В пресс-службе МИД Израиля уточнили, что среди активистов находятся выходцы из разных стран. Среди них — Греция, Италия, Франция, Ирландия, Швеция. Польша и Германия. Кроме того, сообщается, что в составе экипажа флотилии также находились граждане Болгарии, Литвы, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Дании, Словакии, Швейцарии, Норвегии, Великобритании, Сербии и США.

Ранее Израиль выслал в Испанию 29 активистов с задержанной «Флотилии стойкости».