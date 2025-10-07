Суд арестовал фигуранта по делу бизнесмена Сулейманова

Басманный районный суд Москвы арестовал по делу бизнесмена Ибрагима Сулейманова гражданина Украины Дениса Зейкана. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

В публикации отмечается, что Зейкан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями Уголовного кодекса «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

Суд арестовал мужчину на два месяца.

До этого сообщалось, что среди арестованных пособников Сулейманова, обвиняемого в организации убийств, оказался Зейкан.

Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря. «Теневой миллиардер» был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее юрист заявил, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение.