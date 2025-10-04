Юрист заявил, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову может грозить наказание в виде пожизненного лишения свободы, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Санкции данных статей исключительно суровы. За организацию убийства двух лиц законодатель предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — сказал Хаминский.

Он также напомнил, что покушение на убийство тоже считается тяжким преступлением, за которое можно получить большой срок лишения свободы.

До этого Басманный суд арестовал Ибрагима Сулейманова до 2 декабря.

«Теневой миллиардер» Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве, его подозревают в причастности к убийству экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году.

По информации СМИ, показания на бизнесмена дал предполагаемый исполнитель преступления, которого задержали 1 октября, «один из лидеров дагестанской ОПГ» Абакар Дарбишев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о смерти предполагаемого сообщника Сулейманова после задержания.