В Красноярском крае приостановили поиски с воздуха пропавшей семьи с маленьким ребенком

В Красноярском крае приостановили поиски пропавшей семьи с воздуха. Об этом заявила представитель пресс-службы регионального добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду в беседе с РИА Новости.

«Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды», — сказала она.

Кроме того, по причине плохих погодных условий участники поиска пока не могут использовать акустический излучатель для трансляции сообщений для потерявшихся, поскольку его нужно использовать на воздушном транспорте в небе. Работа наземных групп продолжается, добавили в пресс-службе.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина с пятилетней дочерью из Сосновоборска бесследно пропали в таежном лесу под Красноярском. Они отправились в поход в сторону горы Буратинка, после чего с ними прервалась связь. В поисках задействованы более 80 человек, включая местных охотников и рыбаков. По предварительной информации, семья могла стать жертвой нападения медведя — хищника запечатлел беспилотник. СК уже завел уголовное дело, подробности – в материале «Газеты.Ru».

