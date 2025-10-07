На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетолог рассказала, кому противопоказаны бобовые

Pixabay

Бобовые противопоказаны людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в интервью «Радио 1» предупредила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева. По ее словам, при ослабленной функции ЖКТ фасоль, горох, чечевица и другие продукты этой категории могут вызывать повышенное газообразование и тяжело перевариваться.

«Если есть индивидуальная непереносимость, то могут обостриться иммунные заболевания, текущие хронические процессы в организме, кожные проблемы, псориаз, экзема и прочее. Необходима диагностика, которая поможет составить список продуктов, которые ваш организм отторгает», — отметила специалист.

Она призвала не идти по шаблонному питанию, поскольку то, что полезно для одного, может быть вредно для другого.

До этого Королева говорила, что бобовые являются важным элементом рациона, однако их стоит расценивать как полезное дополнение к мясу, но не как альтернативный ему продукт.

Она подчеркнула, что человек должен питаться разнообразно, чтобы поддерживать все биохимические процессы в организме. Мясо, птица, рыба при этом остаются важнейшими источниками полноценного белка.

Ранее ученые выяснили, чем заменить красное мясо для защиты здоровья сердца.

