На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, являются ли бобовые альтернативой мясу

Диетолог Королева: бобовые являются дополнением к мясу, но не его заменой
true
true
true
close
Shutterstock

Бобовые являются важным элементом рациона, однако их стоит расценивать как полезное дополнение к мясу, но не как альтернативный ему продукт. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Мы должны разнообразно питаться, чтобы поддерживать все биохимические составляющие в организме. Мясо, птица, рыба остаются важнейшими источниками полноценного белка, который содержит весь набор необходимых человеку аминокислот. Бобовые же — источник белка растительного», — объяснила диетолог.

Она добавила, что частичная замена мяса бобовыми (например, несколько раз в неделю) — это полезная для сердца и сосудов практика.

Недавно ученые из Хельсинкского университета выяснили, что частичная замена красного и переработанного мяса бобовыми (за исключением сои) улучшает показатели липидного обмена, снижает массу тела и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья сердца в холодное время года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами