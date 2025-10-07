Россиянам объяснили, являются ли бобовые альтернативой мясу

Диетолог Королева: бобовые являются дополнением к мясу, но не его заменой

Бобовые являются важным элементом рациона, однако их стоит расценивать как полезное дополнение к мясу, но не как альтернативный ему продукт. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Мы должны разнообразно питаться, чтобы поддерживать все биохимические составляющие в организме. Мясо, птица, рыба остаются важнейшими источниками полноценного белка, который содержит весь набор необходимых человеку аминокислот. Бобовые же — источник белка растительного», — объяснила диетолог.

Она добавила, что частичная замена мяса бобовыми (например, несколько раз в неделю) — это полезная для сердца и сосудов практика.

Недавно ученые из Хельсинкского университета выяснили, что частичная замена красного и переработанного мяса бобовыми (за исключением сои) улучшает показатели липидного обмена, снижает массу тела и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

