Ученые выяснили, чем заменить красное мясо для защиты здоровья сердца

Частичная замена красного и переработанного мяса бобовыми (за исключением сои) улучшает показатели липидного обмена, снижает массу тела и риски сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили ученые из Хельсинкского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Nutrition (EJN).

В исследовании приняли участие 102 здоровых мужчины в возрасте от 21 до 61 года. Участников случайным образом разделили на две группы.

Первая потребляла 760 граммов красного и переработанного мяса в неделю — около четверти от общей нормы белка испытуемые получали из говядины, свинины и продуктов их переработки (таких как бекон и сосиски). Вторая группа получала только 200 граммов мяса в неделю, основными источниками белка выступали бобовые.

Все участники вели пищевые дневники, а также регулярно сдавали кровь и мочу. Ученые отслеживали изменения массы тела, индекса массы тела (ИМТ), а также биомаркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

У мужчин, потреблявших больше бобовых, отмечалось большее поступление пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот и железа. При этом потребление насыщенных жиров, витамина В12 и йода снижалось. На фоне изменения рациона у людей из второй группы также наблюдалось снижение общего холестерина и уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) — «плохого» холестерина.

Кроме того, в группе, заменившей часть мяса бобовыми, ученые зафиксировали умеренное снижение веса и ИМТ. Авторы подчеркивают, что такие изменения рациона могут быть эффективным способом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Многочисленные исследования показали, что увеличение массы тела и отложение холестерина в сосудах выступают факторами риска инфаркта и инсульта.

