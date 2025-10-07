На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне смогут оформить быструю доставку SIM-карты

«МегаФон» запустил доставку SIM-карт в срок от 15 минут
true
true
true
close
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Оператор связи «МегаФон» в партнерстве с онлайн-ритейлером «Самокат» запустил быструю доставку SIM-карт. Уточняется, что новая услуга доступна в 129 городах России.

Согласно сообщению компании, получить SIM-карту можно в срок от 15 минут с момента оформления заказа в интернет-магазине оператора. Заказать ее также можно через онлайн-платформу «Самоката».

Глава департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин отметил, что запуск экспресс-доставки отвечает растущему спросу на быстрые сервисы. Также, по данным оператора, растут продажи SIM-карт с возможностью удаленной активации. В частности, в сентябре 2025 года они увеличились более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава департамента специализированного бизнеса «Самоката» Евгений Малышев, в свою очередь, сообщил, что партнерство с оператором позволяет компании расширить присутствие за рамки формата e-grocery и закрыть больше повседневных запросов потребителей.

Помимо способов доставки, «МегаФон» расширяет как онлайн-, так и офлайн-каналы дистрибуции SIM-карт. Сейчас они представлены в крупнейших маркетплейсах страны, а также в онлайн-магазинах ведущих ретейлеров. В офлайн-каналах SIM-карты можно приобрести в супермаркетах федеральных и региональных сетей, а также в многофункциональных центрах (МФЦ).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами