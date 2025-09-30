ФСБ опубликовала видео допроса поджигателя, вербовавшего подростков в Мордовии

ФСБ обнародовала видео допроса россиянина, задержанного за привлечение подростков к терактам на железнодорожных путях в Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости, публикуя соответствующие кадры спецслужбы.

В ходе допроса молодой человек рассказал, что поджигал «будки», расположенные рядом с железной дорогой, за это злоумышленник получал переводы с Украины суммой от 5 до 10 тыс. рублей.

О задержании 18-летнего жителя Мордовии, который, как утверждается, по заданию военной разведки Украины вербовал подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге стало известно ранее. По информации следствия, фигурант через мессенджер Telegram связался с представителем Главного управления разведки минобороны Украины и за денежное вознаграждение согласился поджечь релейные шкафы, расположенные рядом с железнодорожными путями в Мордовии.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК РФ: Государственная измена и Террористический акт.

Подозреваемый арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала жителя Мариуполя за службу в террористическом сообществе.