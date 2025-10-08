На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, посадили на 12 лет

Суд в России осудил на 12 лет воевавшего на стороне ВСУ армянского наемника
true
true
true
close
Shutterstock

Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Армении Армену Баляну, который воевал на стороне украинской армии в зоне СВО в качестве наемника. Об этом на своем сайте сообщает Генпрокуратура РФ.

«Суд приговорил Баляна к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Кроме того, с комбатанта взыскали сумму вознаграждения, которую он получил за наемничество. Отмечается, что размер выплаты составил более 2,3 млн рублей.

По версии следствия, в 2022 году Балян вступил в тероборону ВСУ добровольцем, а затем воевал против ВС РФ в составе других формирований. Через некоторое время мужчина дезертировал, а осенью 2024 года его задержали в аэропорту Домодедово.

Также 8 октября суд в России заочно приговорил гражданина Канады Дилана Морданта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он прошел военную подготовку на одной из баз ВСУ и затем принимал участие в боевых действиях против подразделений Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

Ранее воюющий на стороне России британец рассказал, когда рухнет украинский фронт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами