Наемника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ, посадили на 12 лет

Суд в России осудил на 12 лет воевавшего на стороне ВСУ армянского наемника

Херсонский областной суд вынес приговор гражданину Армении Армену Баляну, который воевал на стороне украинской армии в зоне СВО в качестве наемника. Об этом на своем сайте сообщает Генпрокуратура РФ.

«Суд приговорил Баляна к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Кроме того, с комбатанта взыскали сумму вознаграждения, которую он получил за наемничество. Отмечается, что размер выплаты составил более 2,3 млн рублей.

По версии следствия, в 2022 году Балян вступил в тероборону ВСУ добровольцем, а затем воевал против ВС РФ в составе других формирований. Через некоторое время мужчина дезертировал, а осенью 2024 года его задержали в аэропорту Домодедово.

Также 8 октября суд в России заочно приговорил гражданина Канады Дилана Морданта к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он прошел военную подготовку на одной из баз ВСУ и затем принимал участие в боевых действиях против подразделений Донецкой и Луганской народных республик, а также российских военнослужащих.

