Почему мужчины-миллениалы чаще ненавидят женщин

Что только не исследуют социологи! На этот раз решили измерить уровень мизогинии среди представителей разных поколений. И что б вы думали? Больше всего женоненавистников оказалось среди миллениалов. На самом деле не очень-то удивительно. Вопрос в другом: чем же так ударило нынешних 30-летних и 40-летних, зачем им понадобилось принижать прекрасный пол?

Исследование зарубежное, провела его международная социологическая группа YouGov. Опросили четыре тысячи британцев. И вот 61% джентльменов 28–44 лет продемонстрировали разной степени сексистские взгляды. В том духе, что в мире правит вагинокапитализм, простите, гипергамия, и поэтому большинство дам забраковывает 80% мужчин, считая их недостойными отношений, или вроде того, что успех женщин всерьез пошатнул положение мужчин. Минимальный уровень мизогинии, кстати, в Великобритании показали бумеры — 52%. Хотя и этот показатель какой-то зашкаливающий. Что там у них происходит вообще?

Скажут: это их нравы. Нам-то что за печаль? А я, знаете, задумалась. У нас не так? Мне кажется, возрастные закономерности можно наблюдать и в российском пространстве. Как будто бы и у наших граждан, рожденных на рубеже веков, уровень напряженности по отношению к женскому полу превышает средние показатели. Сейчас вот придет какой-нибудь дяденька сорока лет и напишет мне, что когда кажется, надо креститься. И будет прав, решила я. Поэтому, перекрестясь, полезла я на сайт ВЦИОМа смотреть результаты легендарного опроса про «тарелочниц». Там же есть разбивка по возрасту. И знаете что? Я не обманулась в своих подозрениях.

Напомню результаты того эпичного исследования. Если в среднем дам обвинили в неслыханном вероломстве (поужинать и ничего не пообещать — где это видано!) 28% наших мужчин, то среди миллениалов доля «пострадавших» составила 33%.

Посмотрела результаты других опросов того же сервиса. Вот в сентябре буквально было исследование «Мужчина, женщина и деньги». Угадайте, кто чаще других считает женщин меркантильными? Мужчин, рожденных между 1982 и 1991 годом, таких 43%. Средний показатель по всем возрастным группам — 37%. Кто уверен, что женщин привлекают в основном деньги? Опять миллениалы. Правда, уже младшие, рожденные в 1990-е. Их набралось 70%. Средний показатель — 54%.

Как это понимать? Почему именно мужчины среднего возраста чувствуют себя наиболее пострадавшими в межполовых войнах? Не будем сейчас задаваться вопросом, существуют ли эти войны в действительности или сражения полыхают исключительно в чьем-то воображении.

Есть одно предположение. Быть может, поколение мужчин-миллениалов — самое фрустрированное в нашей действительности. Причем реально по всему миру. Это ведь поколение перехода. От аналогового мира — к цифре, к гиг-экономике, к новым скоростям. Ну и к условному Tinder. Не все успевают за переменами. Хорошо зумерам. Они уже родились в этом всем. Нормально и бумерам, как это ни странно. Они так укоренены в свой мир, что ничего не выбьет почву у них из-под ног. А миллениалов выбросило, как котят в водоворот меняющейся эпохи.

30–35 лет — время подводить первые итоги. А какие они? Построили ли миллениалы дом, родили ли сыновей, посадили ли дерево? У 37% представителей этого поколения в России нет своего жилья. Также до выхода на арену зумеров миллениалов называли самым одиноким поколением.

Но ведь так не только у мужчин? Конечно. Женщины тоже попали в переплет. И среди 35–40-летних тоже, кстати, хватает одиноких и бедных, несчастных и обвиняющих в своих несчастьях всех, кому не лень. Но в целом женская психика адаптивнее.

Женщины не цепляются за прежние ценности, какими бы уютными они ни были, — они идут вперед. Женщины активно учатся: высшее образование в среднем имеют 57% дам по всему миру, тогда как мужчин — 43%, в России — 39 и 29%. Дамы активно работают: в России доля женщин на рынке труда составляет 49%, на мужчин, таким образом, приходится 51% — почти поровну. У нас женщины чаще, чем мужчины, берут ипотеку (57% против 43%). Да, женщины все еще в среднем меньше зарабатывают. В США, например, разрыв составляет около 17%, в странах Евросоюза — 16%, у нас — примерно 30%. Но это обусловлено непреодолимыми половым различиями: женщины рожают, делают перерывы в карьере, они же выбирают более легкий труд. Но на одних и тех же должностях, за одинаковый объем работы всем платят одинаково, независимо от пола. Меня лично это более чем устраивает, я не привыкла ущемляться на ровном месте.

А вот иным мужчинам, вижу, такое положение дел не нравится. Не то чтобы они хотят быть прямо добытчиками, скорее, они мечтают иметь привилегии добытчиков. В экстремальном варианте — использовать финансы как средство удержания. Но — все! Такое больше не прокатывает. Ну разве что с совсем уж не приспособленными к жизни бедолажками. А с ними неинтересно. Но чаще, конечно, через материальное мужчины стремятся добиться не столько власти, сколько проявления мужского начала. Вариантов-то у них как будто немного. Защищают женщин полиция и закон. Тяжелой работы по хозяйству теперь особенно нет. Ну вот хоть деньги.

А у женщин они тоже есть. И они не перестают от этого быть женщинами. Сидят вон красивые, кофе свой изящно попивают, мило щебечут. А кто, спрашивается, за этот кофе должен платить?

И тут фрустрированного мужчину корежит. Он работает по 12 часов за 80 тысяч в месяц. А она ведь тоже работает? Но уставшей что-то совсем не выглядит — поди бумажки перебирает где-нибудь на полставки тысяч за 40. Нет, не похоже, что за 40. А, наверное, она у бывшего отжала миллионы и открыла маникюрный салон. Или живет в кредит и рассчитывает найти дурака, который потом выплатит ее долги. Справедливо ли, что за ее ужин платить ему? Почему он должен? Может, разделить счет? Вот взять и объявить об этом? Но как-то... Сколько там получится в чеке? А сколько дней до аванса? Ладно уж.

Мужчина платит. Но вечер все равно не задается. Потому что трудно ему задаться, когда в голове инициатора этого вечера совершаются такие монологи. Когда ни легкости, ни вдохновения. И таких вечеров — один, второй, третий. Ищется виноватый. Точнее, виноватая. И ставится вопрос: что делать? А что тут сделаешь? Ничего и не делается. И под это подводится база. Никто никому ничего не должен. А если кто думает иначе, то эти бабы вообще обнаглели. Кажется, что так проще. На самом деле, конечно, нет. Обманывать себя очень тяжело. Это требует таких душевных сил, что больше ни на что не остается. Потому что в глубине души все равно каждый знает и чувствует: вообще-то должен. Себе должен. Должен быть мужчиной.

Женщина, к слову, тоже должна. И тоже себе. Быть женщиной. И это тоже, представьте себе, не всем нравится. Иные тоже бунтуют — бодипозитив у них, отстаивание права писать стоя через специальные девайсы, черт знает что еще. Но у большинства такого конфликта нет. Что самим себе должны — то хотим и можем. Быть женщиной здорово. И точек приложения сил хватает: красота, любовь, материнство, социум, быт, творчество.

Женоненавистники правы, что современный мир создан для женщин. Не скрою, мне вот в нем очень хорошо: уютно, безопасно, интересно. Но женоненавистники не видят другого: мужчинам в этом мире тоже совсем неплохо. Нужно только посмотреть под правильным ракурсом. И сфер проявления мужественности не меньше: труд, семья, отцовство, и тот же быт, и то же творчество, и та же общественная активность. Никто у мужчин ничего не отбирал — все на месте. Если не врать себе, не лениться, не обвинять других и не сражаться, как с ветряными мельницами, с реальностью, к 40 годам уж в чем-то точно можно состояться.

