Без мужиков в платьях: зачем Трамп взялся за армию США?

Мужиков в платьях и толстых генералов — выгнать. Длинные волосы и бороды — сбрить. Долой левую повестку. Долой уродливые стелс-корабли. Даешь линкоры с шестью дюймами стали. Жесткую дисциплину. Мужские стандарты. Крутость. И, конечно же, войну. Примерно такой пакет армейских реформ с легким налетом Петра I анонсировали глава Пентагона Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп на встрече с американским генералитетом.

Собрание состоялось 30 сентября на базе Корпуса морской пехоты в Куонтико, штат Вирджиния. Подготовка шла нервно. Сотни генералов и адмиралов — всего около 900 человек — срочно вызвали со всех уголков света без объяснения причин. Это само по себе вызвало у командующего состава «смятение и тревогу», как писали СМИ. А выступление Хегсета и Трампа не ослабило напряжение. Скорее, наоборот: оставило после себя больше вопросов, чем ответов.

На первый взгляд, в Вирджинии разыгралось торжество абсурда. Президент США жаловался генералам, что у них не эстетичные корабли, а у него до сих пор нет Нобелевской премии. А министр обороны с задором бойскаута призывал офицеров быть мужиками и заниматься физкультурой. Звучали, впрочем, и важные заявления — просто за потоками нелепости они как-то отошли на второй план.

Во-первых, отправляясь в Куонтико, Трамп ясно дал понять — все генералы, которые не нравятся лично ему, пойдут на выход. Угрозу он повторил и перед офицерами. Дескать, если вам что-то не нравится, то рискните — уходите. Но готовьтесь к тому, что потом лишитесь всех званий и будущего. Во-вторых, президент США заявил, что «опасные» американские города (в частности, Чикаго) станут «тренировочными площадками» для армии. Ведь там царит преступность, а борьба с ней сродни войне.

И вот на этом этапе возникают по-настоящему серьезные вопросы. А насколько глубоко Трамп намерен реформировать американскую армию? Как президент США вообще видит задачи вооруженных сил своей страны? И какой вывод из этого всего должны сделать мы?

Простыми переименованиями «министерства обороны» в «министерство войны» вооруженные силы США не отделаются, это уж точно. Трамп стремится превратить армию в полностью лояльную себе силу. Попытки он предпринимал еще на первом сроке, однако они разбились о своевольность высшего командного состава. Генералы спорили с Трампом по всем вопросам — начиная от вывода войск из Афганистана и заканчивая политикой по НАТО. А также позволяли себе из ряда вон выходящие проявления нелояльности: например, звонили Китаю в обход американского президента — заверять коллег, что в случае чего не будут выполнять его приказы.

В 2025 году Трамп сделал работу над ошибками. Именно поэтому он поставил во главе Пентагона Пита Хегсета — человека не из армейской системы, чей недостаток опыта с лихвой компенсировала абсолютная преданность президенту США. Хегсету поставили предельно простую задачу: переделать армию под видение Трампа. И в Пентагоне сразу полетели головы. С января министр обороны США уволил 15 высших офицеров. Все они проявляли несогласие с политикой новой администрации.

Беспрекословное подчинение военных Трампу тоже нужно не просто так. Нынешняя администрация США отличается радикально иным видением роли Америки в мире — и хочет, чтобы вооруженные силы соответствовали ему. Вероятно, более полную картину мы получим, когда увидим обновленную версию оборонной стратегии США. Над ней уже кипит работа, а просочившиеся в СМИ детали выглядят предельно любопытно. По-видимому, в программу войдет глобальная перегруппировка войск США: ряд командований упразднят; с дальних рубежей, включая Европу, выведут часть войск; а ставку сделают на защиту территории самих США и операции в ближнем американском зарубежье.

Судя по ремаркам Трампа, он также намерен более активно использовать вооруженные силы для решения внутриполитических задач. Уже сейчас в американские города под управлением демократов один за другим вводят военных под видом борьбы с преступностью. Однако для более решительных действий у федерального правительства США не хватает ресурсов: Трамп полагается, в основном, на Нацгвардию, имеющую двойное подчинение (Вашингтону и штатам). Регулярная же армия подчиняется только Белому дому. Поэтому ее присутствие дома может стать решающим аргументом в баталиях между Трампом и его политическими оппонентами — пусть это и очень скользкая дорожка.

Учитывая весь контекст, произнесенная Трампом речь в Куонтико уже не кажется такой уж бессмысленной. Возможно, США на пороге самого масштабного пересмотра военной доктрины как минимум в XXI веке. Многим генералам старой закалки перемены не нравятся — именно их президент США сразу призвал снять погоны. А тем, кто решит остаться, предложил принять идеологические новшества, чтобы закрепить пройденное.

Кстати, если Трамп решится на столь масштабные изменения, то, возможно, военную стратегию придется пересматривать и России. Сейчас она исходит из того, что главная угроза нашей стране — это США и их военный потенциал. Но если Америка вернется домой, то приоритеты надо будет пересматривать. Впрочем, это будет уже совсем другая история.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.