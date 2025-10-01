Россияне скоро начнут жить до 120 лет. Но зачем?

Вы готовы прожить 120 лет? Если да, позвольте поинтересоваться, чем, собственно, собираетесь заниматься всю вторую половину жизни? Вопрос не праздный: по прогнозу заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, этот возрастной рубеж преодолеют уже ныне живущие россияне.

Правда, есть оговорка: для достижения такого выдающегося результата нужно по выражению чиновницы, «медленно стареть». Так и сказала: «Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет». Ста Двадцати Лет! Вы понимаете? То есть, говоря о ныне живущих россиянах, вице-премьер имела ввиду не младенцев, которым возможно когда-то, будут доступны неведомые ныне технологии, а тех, кто уже стареет! Но делает это медленно.

Вот я после этих слов крепко призадумалась. Как понять, быстро я старею или медленно? Где критерии? Килограммы, сантиметры, цифры артериального давления, тургор кожи, объем легких, бицепсов и трицепсов, показатели холестерина? И — самое главное — если все это в норме (опять же в какой? в возрастной? или надо ориентироваться на 30-летних?), то куда дальше бежать, чтобы мне срочно выдали таблетки от старости или применили революционные научные технологии, которые как раз и позволят мне дожить до 120? Ну ладно, не нужно прямо экстремальных значений — давайте до ста? Тоже нормально, интересно же посмотреть, что там дальше будет. Если органы чувств к тому времени не откажут.

Словом, новость со всех сторон прекрасная, можно сказать, претендующая на научную сенсацию или даже на Нобелевскую премию. Особенно сегодня актуальна, в Международный день пожилого человека. Только вопросов возникает сразу больше, чем ответов.

Ну хорошо, допустим, износившиеся органы будут менять на новые, напечатанные на 3D-принтере или выращенные в пробирке. Именно о похожих технологиях шла речь во время сентябрьской встречи нашего президента с лидером Китая. Чуть позже на вопрос журналистки о перспективах продления жизни до 150 лет Владимир Путин ответил: «Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, а существенным образом продолжительность жизни увеличится». Интересно, но заметьте, речь шла об отдаленном будущем, а не о наших современниках, которые просто медленно стареют. Возможно, Татьяна Голикова знает что-то такое, чего пока не знает даже президент, и вот-вот нам об этом расскажет.

Нет, я понимаю, что органы обновят, а как быть извините, со всем остальным? До какого возраста женщины смогут рожать детей? Куда денутся возрастные болезни — артриты, артрозы, та же болезнь Альцгеймера? Или не только органы можно будет поменять, а и кости, и сосуды тоже, вообще все содержимое, кроме костюмчика? Или и его тоже на принтере новый напечатают, чтобы был отутюженный, без морщин и складок? Сразу голова профессора Доуэля вспоминается. Мозг тоже стареет, Татьяна Алексеевна. С ним-то что делать?

Представим себе общество победившего долголетия. Тут, кстати, даже далеко ходить не надо — достаточно посмотреть на современную Японию. Уже сегодня средняя продолжительность жизни в этой стране составляет 81 год для мужчин и 87 лет для женщин, число японцев старше 90 лет превысило 2 млн и даже столетних уже целых сто тысяч. Нам до таких рекордов еще далековато, но мы уверенно двигаемся в этом направлении.

Рады японцы таким прекрасным показателям? Скорее нет, чем да. Причины очевидны — острый демографический кризис при постоянном падении рождаемости и огромная нагрузка на здравоохранение и пенсионную систему. Конечно, новое будущее долголетие не означает, что после условных 80 (это сейчас при хорошем раскладе) вы будете трястись в инвалидном кресле и станете обузой для родственников и общества. Вероятно, предполагается, что никто не постареет, все как из саги «Сумерки» будут, попробуй-ка угадай, кому 40 лет, а кому и сто. Если такая перспектива реальна, снимаю шляпу. А если нет?

Самый-то главный вопрос для медленно и быстро стареющих — сами знаете какой. Что эта армия центурионов будет делать на пенсии? Вернее, даже не так. Что эта армия будет делать на те скудные средства, которые условно у нас называются пенсией, но прожить на которые, как всем известно, крайне сложно? Кто такую ораву прокормит? Или пенсию тоже отодвинут лет на двадцать-двадцать пять минимум? А быстро стареющим что делать — сразу на кладбище отъезжать? Как молодым на работу устраиваться, если там все места в буквальном смысле слова на сто лет вперед заняты?

Пишу и думаю: а ведь можно и вовсе наоборот общество устроить. Чтобы молодые не работали, а сосредоточились на образовании и рождении детей, а пожилые сограждане как раз бы их и содержали. Странно, что никто до сих пор до этого не додумался. Вырастил детей лет до 50 и начал карьеру. Лет до 90 поработал — и отдыхай еще лет 20-30. Короче, перспективы довольно радужные. Надо только найти, где в очередь на новую начинку или волшебную таблетку записаться. Но время еще есть — ведь в 50 теперь жизнь только начинается.

