Названы автомобили, к которым сложнее всего найти запчасти

Автоэксперт Турсунова: к Audi и Porshe сейчас очень сложно найти запчасти

Сложнее всего сейчас подобрать запчасти к европейским и китайским автомобилям, которые редко встречаются на рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

«Сложности с поиском запчастей сегодня могут возникнуть как для автомобилей европейских и американских, так и китайских марок. Среди европейцев особенно проблемными в этом плане могут оказаться отдельные модели Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo, Land Rover, среди американцев – Buick, Cadillac, а среди китайцев – Changan, FAW, BAW, Avatr, BYD, LIXiang и Zeekr», — сказала эксперт.

По ее словам, одна из причин — это последствия санкций и изменения логистики. После 2022 года Россия столкнулась с ограничениями на поставки запчастей для ряда автомобильных марок.

Кроме того, если автомобиль не массовый или снят с производства, найти для него оригинальные запчасти – особенно в случае специфических или редких деталей – крайне трудно.

Ранее стало известно о рекордном подорожании ремонта автомобилей в России.