Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой

Пресненский суд Москвы зарегистрировал третий иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.
«Исковое заявление зарегистрировано в суде», — говорится в сообщении.
Юрист ранее подал аналогичные иски в Тверской и Савеловский суды Москвы. Первый суд вернул иск заявителю, а второй оставил его без движения.
В иске Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.
Мужчина требует признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».
10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Аллой Пугачевой, в рамках которого она назвала террориста Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.
