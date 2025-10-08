На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана к Пугачевой

В Москве суд зарегистрировал третий иск ветерана Афганистана Трещева к Пугачевой
true
true
true
close
YouTube

Пресненский суд Москвы зарегистрировал третий иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные суда.

«Исковое заявление зарегистрировано в суде», — говорится в сообщении.

Юрист ранее подал аналогичные иски в Тверской и Савеловский суды Москвы. Первый суд вернул иск заявителю, а второй оставил его без движения.

В иске Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором опорочила президента России, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина требует признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Аллой Пугачевой, в рамках которого она назвала террориста Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пугачева поблагодарила своих врагов.

