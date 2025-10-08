В Челябинске полуголая женщина спикировала на машину из окна 15-го этажа

В Челябинске женщина не выжила после падения из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице Университетская Набережная. Как рассказали очевидцы, пострадавшая спикировала с 15-го этажа.

«Ударилась об машину, а потом отлетела на тротуар», – рассказал один из свидетелей.

Отмечается, что за секунду до произошедшего по тротуару, куда приземлилась женщина, на самокате ехал несовершеннолетний. Рядом также расположена детская площадка. На кадрах с места инцидента заметно, что во время удара крыша автомобиля деформировалась.

Заметив пострадавшую под окнами дома, местные жители вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Спасти женщину не смогли. По данным городского паблика, на ней почти не было одежды. По какой причине она выпала из окна, не уточняется.

До этого в Туле мужчина выпал из окна и приземлился на крышу супермаркета. Чтобы эвакуировать пострадавшего, спасателям пришлось зайти в одну из квартир. Выяснилось, что после падения он оставался в сознании.

Ранее в Новосибирске девочка пыталась собрать снег с подоконника и выпала из окна.