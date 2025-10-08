На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

MacBook остановил пулю и спас мужчину, ставшего жертвой ограбления

Mothership: в Бразилии ноутбук спас мужчину, остановив пулю
true
true
true
close
Sohu

Ноутбук остановил пулю и спас мужчину, ставшего жертвой ограбления, пишет Mothership.

Как рассказал китаец, приехавший в Бразилию, инцидент произошел на автозаправочной станции в Сан-Паулу. Он ожидал машину, чтобы добраться до аэропорта после делового мероприятия, когда к нему внезапно подбежал вооруженный грабитель в маске.

«В моем рюкзаке были важные документы и ноутбук, поэтому я развернулся и побежал», — рассказал мужчина.

Он успел отбежать примерно на 30–40 метров, прежде чем понял, что злоумышленники скрылись с его багажом. Работник заправки вызвал полицию, но стражи порядка предупредили, что шансов вернуть украденные вещи почти нет. Приняв ситуацию, турист отправился в аэропорт, чтобы успеть на свой рейс домой.

Именно там, на контроле безопасности, его ожидало неожиданное открытие: в корпусе ноутбука застряла пуля. Только тогда мужчина понял, что во время ограбления злоумышленники стреляли в него — и что его MacBook фактически спас ему жизнь. В то же время, по его оценкам, он потерял имущество на сумму $2700.

Ранее сообщалось, что мужчина остался жив, потому что пуля попала в нательный крест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами