MacBook остановил пулю и спас мужчину, ставшего жертвой ограбления

Ноутбук остановил пулю и спас мужчину, ставшего жертвой ограбления, пишет Mothership.

Как рассказал китаец, приехавший в Бразилию, инцидент произошел на автозаправочной станции в Сан-Паулу. Он ожидал машину, чтобы добраться до аэропорта после делового мероприятия, когда к нему внезапно подбежал вооруженный грабитель в маске.

«В моем рюкзаке были важные документы и ноутбук, поэтому я развернулся и побежал», — рассказал мужчина.

Он успел отбежать примерно на 30–40 метров, прежде чем понял, что злоумышленники скрылись с его багажом. Работник заправки вызвал полицию, но стражи порядка предупредили, что шансов вернуть украденные вещи почти нет. Приняв ситуацию, турист отправился в аэропорт, чтобы успеть на свой рейс домой.

Именно там, на контроле безопасности, его ожидало неожиданное открытие: в корпусе ноутбука застряла пуля. Только тогда мужчина понял, что во время ограбления злоумышленники стреляли в него — и что его MacBook фактически спас ему жизнь. В то же время, по его оценкам, он потерял имущество на сумму $2700.

Ранее сообщалось, что мужчина остался жив, потому что пуля попала в нательный крест.