Суд рассмотрит дело против Гребенщикова

В Петербурге суд рассмотрит дело о нарушении Гребенщиковым закона об иноагентах

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как говорится в письме Роскомнадзора от 19 августа, представленного в материалах дела, артист ранее распространил материал на видеосервисе YouTube без указания, что он был создан иностранным агентом или касается его деятельности.

В пресс-службе заявили, что музыкант свою вину не признает.

В июле бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин усомнился, что основатель коллектива вернется в Россию, поскольку он сделал слишком много антивоенных высказываний ранее.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».