Золото обновило исторический максимум. Стоит ли в него вкладываться?

Руководитель направления управления инвестиций СберСтрахования жизни Илья Гаркуша о том, стоит ли инвестировать в этот актив

С 2024 года цена на золото регулярно обновляет рекорды. Осенью 2025 года котировки золота уже несколько раз переписывали свои исторические максимумы. А 7 октября в ходе торгов стоимость драгметалла достигла 4000,05 доллара за тройскую унцию, установив новый исторический рекорд. Несмотря на краткосрочные коррекции, рост котировок год к году составляет уже более 30%, что делает золото одной из самых лучших инвестиций в 2025 году. В рублях стоимость золота в 2025 году также увеличилась и составляет, по данным ЦБ, уже больше 10 000 за грамм, несмотря на значительное укрепление рубля в течение года.

Почему золото показало такой внушительный результат? Для того чтобы понимать, стоит ли инвестировать в золото сейчас и каковы прогнозы по дальнейшей динамике его роста, стоит разобраться в причинах его роста.

Первая – политика ФРС, а именно – ожидания по снижению ставок, что делает золото более привлекательным.

Вторая – ослабление доллара позволяет золоту расти. Геополитическая напряженность, мировые конфликты, торговые противостояния и введение дополнительных ограничений приводят к повышенному спросу на такой защитный актив, как золото.

Продолжает расти спрос со стороны мировых ЦБ, которые пополняют свои золотовалютные резервы для диверсификации и снижения зависимости от доллара.

Третья причина – растущая инфляция и инфляционные ожидания, так как золото является защитой от инфляционных рисков.

Ралли продолжится?

Инвестиции в золото, несмотря на бурный рост котировок последних лет, не потеряли актуальности и позволяют защитить капитал, несмотря на высокую волатильность и нестабильность мировой экономики.

Аналитики ожидают, что в 2025 году золото останется в диапазоне 3500-3800 долларов за унцию, но в случае дальнейшего усиления геополитических рисков цена может превышать 4000 долларов. К тому же есть все предпосылки для продолжения роста в 2026 году.

Важно понимать, что при инвестировании в золото для инвестора существуют вполне конкретные риски. В частности, оно подвержено волатильности под влиянием макроэкономических изменений и политических решений.

Кроме того, для рублевого инвестора это и валютный риск, так как золото рассчитывается в долларах за унцию.

Также золото не несет денежного потока, тем самым не позволяя получать периодическую отдачу на вложенный капитал. Поэтому при инвестировании в золото важно оценивать уровень риска, комиссии, ликвидность, удобство хранения.

Один из нюансов – покупка физического золота в слитках или монетах. Как правило, приходится переплачивать за физическую составляющую и требуется специализированное хранение.

Биржевые фонды на золото (БПИФ), доступные через брокеров, позволяют инвестировать в золото через брокерский счет с умеренными комиссиями.

Обезличенные металлические счета в банках – простой и понятный инструмент, как счет, но большие спреды (разница между ценой покупки и продажи) могут отпугнуть инвесторов.

Акции золотодобытчиков – наиболее рисковый, но и потенциально доходный инструмент. Например, акции Полюс Золото за 2025 год показали динамику более 65%, то есть в два раза превысили рост самого золота, и это несмотря на укрепление рубля. Покупка золота на бирже через валютную пару GLD/RUB – вероятно, наиболее удобный инструмент с минимальными издержками на текущий момент.

Таким образом, в 2025 году золото остается значимым инвестиционным инструментом с потенциалом роста, особенно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности и экономической неопределенности, а для российского инвестора еще и с защитой от рублевых рисков.

Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать инвестиционному профилю клиента.