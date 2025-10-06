Суд арестовал двоих иностранцев за подготовку теракта в российской синагоге

Суд в Красноярске арестовал на два месяца двоих готовивших теракт в синагоге

Суд в Красноярске оставил под стражей на срок два месяца двух выходцев из Центральной Азии, которые занимались подготовкой взрыва самодельной бомбы на территории местной синагоги. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Суд в Красноярске заключил их (подозреваемых в подготовке теракта в синагоге. — «Газета.Ru») под стражу на два месяца», — передает агентство.

По информации ФСБ, 6 октября в Красноярске задержали двух уроженцев центральноазиатской страны, которые готовили взрывное устройство для подрыва городской синагоги. В одном из заброшенных зданий, используемом террористами в качестве тайника, были обнаружены химические прекурсоры и поражающие элементы.

Действия задержанных квалифицированы по статьям о подготовке к теракту и содействии террористической деятельности. Сами задержанные признались, что готовили взрывы в синагогах.

Кроме того, в Пятигорске задержали россиянина, который планировал поджог здания еврейской религиозной общины с помощью бутылок с зажигательной смесью.

