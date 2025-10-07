«Вечные химикаты» обнаружены в крови 24 чиновников Евросоюза

Токсичные «вечные химикаты», относящиеся к группе PFAS, найдены в крови 24 чиновников Евросоюза. Это стало известно из исследования, проведенного шведской некоммерческой организацией ChemSec.

Как поясняется в пресс-релизе компании, у всех 24 высокопоставленных политиков Евросоюза, включая комиссара ЕС по окружающей среде Джессику Росвалл и министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике, сдавших кровь на токсичные химикаты, были обнаружены PFAS. У половины участвовавших в исследовании, уровень содержания «вечных химикатов» в крови достиг потенциально опасного для здоровья уровня.

«Эти результаты подтверждают две вещи: загрязнение PFAS не щадит никого, и регулирование работает», — заявила исполнительный директор ChemSec Анне-Софи Беккар.

Авторы исследования отмечают широкую степень распространения PFAS и надеются, что эта инициатива побудит лидеров ЕС как можно скорее принять меры по разрешению кризиса, связанного с загрязнением химикатами.

В статье поясняется, что устранение последствий загрязнений может обойтись Евросоюзу в €2 трлн в течение следующих 20 лет.

Ранее «вечные химикаты» стали угрозой для людей и животных в Арктике.