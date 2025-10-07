На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вечные химикаты» обнаружены в крови 24 чиновников Евросоюза

ChemSec: 24 чиновника Евросоюза оказались заражены «вечными химикатами»
true
true
true
close
David Tadevosian/Shutterstock/FOTODOM

Токсичные «вечные химикаты», относящиеся к группе PFAS, найдены в крови 24 чиновников Евросоюза. Это стало известно из исследования, проведенного шведской некоммерческой организацией ChemSec.

Как поясняется в пресс-релизе компании, у всех 24 высокопоставленных политиков Евросоюза, включая комиссара ЕС по окружающей среде Джессику Росвалл и министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике, сдавших кровь на токсичные химикаты, были обнаружены PFAS. У половины участвовавших в исследовании, уровень содержания «вечных химикатов» в крови достиг потенциально опасного для здоровья уровня.

«Эти результаты подтверждают две вещи: загрязнение PFAS не щадит никого, и регулирование работает», — заявила исполнительный директор ChemSec Анне-Софи Беккар.

Авторы исследования отмечают широкую степень распространения PFAS и надеются, что эта инициатива побудит лидеров ЕС как можно скорее принять меры по разрешению кризиса, связанного с загрязнением химикатами.

В статье поясняется, что устранение последствий загрязнений может обойтись Евросоюзу в €2 трлн в течение следующих 20 лет.

Ранее «вечные химикаты» стали угрозой для людей и животных в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами