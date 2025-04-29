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Токсичные «вечные химикаты» стали угрозой для людей и животных в Арктике, узнали ученые

STTE: в арктических экосистемах нашли ПФАС в опасных для здоровья количествах
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В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

Международная группа ученых обнаружила высокие концентрации перфторалкильных веществ (ПФАС) в экосистемах Арктики. Эти стойкие химикаты, используемые в промышленности, накапливаются в организмах белых медведей, тюленей, птиц и даже людей, питающихся традиционной пищей. Исследование опубликовано в научном журнале Science of The Total Environment (STTE).

ПФАС, применяемые в производстве антипригарной посуды, водоотталкивающей одежды и противопожарной пены, переносятся воздушными и водными потоками в Арктику. Здесь они накапливаются в организмах животных, а через традиционную пищу — в телах коренных народов.

«Арктика — это зеркало глобального загрязнения. То, что мы видим здесь, отражает масштаб проблемы», — отметил соавтор исследования, профессор Пал Вэйхе из Университета Фарерских островов.

По словам специалистов, ПФАС в обнаруженных концентрациях нарушает репродуктивную функции, ослабляет иммунитет и вызывает гормональные сбои у животных.

У человека эти вещества повышают риск рака щитовидной железы, поражения печени и других заболеваний. Коренные народы, потребляющие мясо морских млекопитающих, подвергаются особому риску.

Ранее ученые нашли в организмах птиц и моллюсков рекордные уровни «вечных химикатов».

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