На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, кому направлять претензии из-за ошибок в загранпаспорте

Юрист Шалоносов: ответственность за ошибки в паспорте лежит не на МФЦ, а на МВД
true
true
true
close
mariakray/Shutterstock/FOTODOM

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с РИАМО прокомментировал сообщения об участившихся случаях ошибок в заграничных паспортах, из-за которых туристы не могут улететь в отпуск. По его словам, в данном случае все претензии должны быть адресованы Министерству внутренних дел (МВД) или типографии, но не многофункциональному центру (МФЦ), выдавшему документ.

«Нужно понимать: МВД будет оперировать, что вы должны были прочитать и увидеть эту ошибку. Нет, господа. <...> Нет у вас той цели и тех правоотношений между МВД и туристом, чтобы вы еще перепроверяли госуслугу. Вы за нее заплатили», — отметил эксперт.

Что касается МФЦ, — это всего лишь функциональный центр, но не исполнитель, добавил он.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, десятки российских туристов потеряли свои путевки из-за проблем с загранпаспортами. Уточняется, что в сентябре им выдали документы, в которых текст под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи» был написан не под ними, а прямо на них. Это стало причиной, по которой граждане не смогли улететь за границу. Как отмечает издание, на погранпостах им отказали, пояснив, что такие паспорта не действительны и считаются дефектными. Среди стран, не пустивших российских туристов, оказались Турция, ОАЭ и Таиланд.

Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сообщения о том, что в загранпаспортах якобы выявили дефекты, из-за которых россияне не могут пересечь границу, являются ложными.

Ранее россиянам рассказали, чем грозят новые правила выезда детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами