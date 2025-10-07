Россиянам объяснили, кому направлять претензии из-за ошибок в загранпаспорте

Юрист Шалоносов: ответственность за ошибки в паспорте лежит не на МФЦ, а на МВД

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов в беседе с РИАМО прокомментировал сообщения об участившихся случаях ошибок в заграничных паспортах, из-за которых туристы не могут улететь в отпуск. По его словам, в данном случае все претензии должны быть адресованы Министерству внутренних дел (МВД) или типографии, но не многофункциональному центру (МФЦ), выдавшему документ.

«Нужно понимать: МВД будет оперировать, что вы должны были прочитать и увидеть эту ошибку. Нет, господа. <...> Нет у вас той цели и тех правоотношений между МВД и туристом, чтобы вы еще перепроверяли госуслугу. Вы за нее заплатили», — отметил эксперт.

Что касается МФЦ, — это всего лишь функциональный центр, но не исполнитель, добавил он.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, десятки российских туристов потеряли свои путевки из-за проблем с загранпаспортами. Уточняется, что в сентябре им выдали документы, в которых текст под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи» был написан не под ними, а прямо на них. Это стало причиной, по которой граждане не смогли улететь за границу. Как отмечает издание, на погранпостах им отказали, пояснив, что такие паспорта не действительны и считаются дефектными. Среди стран, не пустивших российских туристов, оказались Турция, ОАЭ и Таиланд.

Позднее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что сообщения о том, что в загранпаспортах якобы выявили дефекты, из-за которых россияне не могут пересечь границу, являются ложными.

