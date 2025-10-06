Российские туристы остались без отдыха из-за дефекта в загранпаспорте

Десятки российских туристов остались без отпуска и потеряли свои путевки из-за проблем с загранпаспортом. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В начале сентября ряду россиян выдали загранпаспорта, в которых текст под графами «пол», «гражданство», «дата выдачи» был написан не под ними, а прямо на них. Это стало причиной, по которой туристы не смогли улететь в отпуск.

Как отмечает издание, на погранпостах им отказали, пояснив, что такие паспорта не действительны и считаются дефектными. Среди стран не пустивших российских туристов оказались Турция, ОАЭ и Таиланд.

В некоторых случаях туроператоры сами указывали на проблемы с документами и рекомендовали заменить, поясняется в публикации. В основном такие дефекты встречались в загранпаспортах на 5 лет.

Обычно туристов с подобными документами пропускают в страны, но проблемы, как правило, начинаются в отелях, так как сотрудники при сканировании документов не могут разобрать данные. В таком случае туристов просят самостоятельно оформить документы, чтобы избежать ошибок.

